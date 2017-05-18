Напомним, что Минюст предложил в предстоящие два года, то есть в 2018 и 2019 годах, для расчёта налога на недвижимость применять базу кадастровой стоимости, которая действовала в 2016 и 2017 годах. Но у данного правила есть и исключения - для зданий, впервые сданных в эксплуатацию после 2000 года и сельских земель на охраняемых природных территориях.

Депутаты также поддержали предложение, предусматривающие применение 30%-го снижения кадастровой стоимости при расчете прогнозируемой стоимости на 2018 и 2019 годы на землю под жилой застройкой и памятниками культуры.

Как пояснил руководитель юридической комиссии Сейма Гайдис Берзиньш, такое снижение кадастровой стоимости будет относиться, например, к многоквартирным домам или домам в центре Риги, в Межапарке, в отдельных районах Пардаугавы.