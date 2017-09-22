"Руководство ПВС решило отобрать 20 образцов, которые, если так можно сказать, вызывают подозрение, то есть товары, о которых чаще всего говорят люди", - пояснил министр.

По его словам, это относительно дорогой процесс. Одно дело сравнить этикетку и изучить, различается ли состав продуктов. Другая процедура – лабораторные исследования.

Как уже ранее писал портал DELFI, На необходимость проверки соответствия состава продуктов одного бренда в разных странах ЕС указал 13 сентября в своей программной речи президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он отметил, что части населения ЕС продают продукты качеством ниже, чем в других странах, несмотря на то что бренд и упаковка идентичны, и это недопустимо.

"Если сказанное президентом ЕК соответствует истине, то я инициирую изменения в нормативных документах ЕС, чтобы запретить производителям выпускать одни и те же продукты с разным составом", — сказал Дуклавс, подчеркнув, что жители Латвии вправе знать, какие зарубежные производители продовольствия занимаются недобросовестной коммерческой практикой.

Как сообщалось, Юнкер в программном обращении "О положении в союзе" отверг модель "Европы двух скоростей", заявив, что страны Восточной и Центральной Европы заслуживают точно такого же отношения, как страны Западной. В том числе это касается и более низкого качества продуктов, которые продаются в магазинах стран "новой Европы".