В майские праздники, когда многие планируют отправиться за пределы Латвии, Комиссия по регулированию общественных услуг (Регулятор), призывает латвийцев внимательно относиться к своим мобильным телефонам, чтобы ими не смогли воспользоваться мошенники. Регулятор также призывает внимательно пользоваться интернетом при роуминге.

Мобильные телефоны воруют, чтобы потом использовать их в различных мошеннических схемах. Злоумышленников часто интересует не сам аппарат, а SIM-карта, с помощью которой можно нелегально добыть денежные средства.

Если вы заметили, что мобильный телефон пропал или украден, то следует незамедлительно сообщить об этом своему мобильному оператору. Желательно дозвониться до своей компании, а если это не удается сделать, то хотя бы написать по электронной почте. Вовремя проинформировав своего мобильного оператора, клиенты предохраняют себя от возможных дополнительных денежных расходов. Кроме того, следует позаботиться, чтобы мобильный телефон и SIM-карта были защищены надежными паролями.

"Информация, имеющаяся в распоряжении у Регулятор, свидетельствует о том, что лица, которые занимаются мошенничеством, используют похищенную SIM-карту, чтобы с помощью компьютера генерировать телефонные звонки. В результате даже в течение часа могут быть выполнены звонки на несколько тысяч евро. Обычно это звонки в страны, которые находятся за пределами Европейского союза", - поясняет представитель Регулятора Иева Бетхере.

Если клиент не предупредит своего мобильного оператора о пропаже или краже телефона, то клиенту придется самостоятельно оплачивать совершенные мошенниками звонки. Если оператор предупрежден, то с момента получения информации расходы на совершенные мошенником должен покрывать мобильный оператор.

Интернет в роуминге может быть слишком дорогим

Регулятор призывает тщательно ознакомиться с условиями и ценами перед тем, как пользоваться интернетом за границей, когда телефон работает в роуминге. В идеале следует ознакомиться с условиями, которые содержатся на сайте мобильного оператора.

"Так жители смогут уберечь себя от, возможно, неожиданных ситуаций, когда после возвращения из путешествия придет незапланированно большой счет за интернет", - отмечает Иева Бетхере. Она призывает перед поездкой за границу отключать в телефоне функцию передачи данных в роуминге.

Регулятор напоминает, что каждый раз, когда абоненты оказываются за пределами Латвии, они получают от мобильного оператора СМС-сообщение о том, на территории какой страны они находятся, и тарифах на звонки, СМС и интернет. Такую обязанность на операторов возлагает регламент Европейского союза.

Регулятор ежегодно получает от латвийцев множество жалоб на ситуации, связанные с большими расходами за использование услуг связи и интернета в роуминге. Поэтому Регулятор призывает жителей быть внимательными и следить за мобильными услугами, которые они используют за пределами Латвии.