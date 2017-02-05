Как свидетельствуют данные Совета присяжных нотариусов Латвии (СПНЛ), за последнее десятилетие в Латвии в среднем выдавалось около по 40 000 доверенностей в год. Причины выписывания доверенностей могут быть разными. К примеру, если сделка запланирована на определенное время, а человек отсутствует в Латвии или он уверен, что кто-то другой сможет лучше провести эту конкретную сделку, став его доверенным лицом. Нотариусы выдают доверенность и в том случае, когда представлять интересы человека, например, в государственных учреждениях или в ходе судебного процесса, следует доверить профессионалу.

"В идеальной ситуации каждый из нас проводит свои сделки самостоятельно, приглашая надежного советчика в случае необходимости. Однако жизненные обстоятельства нередко складываются таким образом, что заключение сделки или представление своих интересов приходится доверить какому-либо другому лицу. И в этом случае есть несколько важных моментов, которые нужно учитывать, наделяя другого человека полномочиями действовать от вашего имени", – объясняет председатель СПНЛ Сандра Стипниеце.

Кому доверить свои сделки?

Принимая решение наделить другого человека полномочиями действовать от вашего имени, нужно тщательно продумать, кому можно это доверить. Следует помнить, что после выдачи доверенности уполномоченное лицо будет ведать и иметь возможность распоряжаться, например, собственностью или банковскими счетами человека, выдавшего доверенность. Кроме того, действия, совершенные уполномоченным, придется принимать и считать правильными.

Председатель СПНЛ Сандра Стипниеце обращает внимание на следующие аспекты: "При выдаче доверенности важно учитывать, что человек, которого вы наделяете полномочиями, должен быть вам знаком, надежен и достаточно компетентен в той области, в которой он обязуется вас представлять. Также объем полномочий должен быть достаточно широким, иначе уполномоченный не сможет качественно выполнить данное ему задание. В то же время не менее важно, чтобы объем полномочий был не слишком большим и не давал уполномоченному таких прав, которые вы все-таки хотели бы оставить только за собой".

Какие есть права и обязанности?

Следует подчеркнуть, что выдающий доверенность и уполномоченный берут на себя взаимные обязательства – у них обоих есть и права, и обязанности. "Присутствие уполномоченного при выдаче доверенности не обязательно. Ее подписывает только лицо, выдающее доверенность. Однако к присяжному нотариусу все-таки рекомендуется идти вдвоем. Нотариус разъяснит обязанности выдающего доверенность и уполномоченного, а также правовые последствия выдачи доверенности или договора полномочия. Поэтому объяснения нотариуса в процессе выдачи доверенности желательно послушать обоим", – объясняет Сандра Стипниеце.

Выдающий доверенность обязан возмещать издержки и покрывать убытки, которые возникают у полномочного представителя в процессе выполнения доверенных ему заданий, а также признавать и выполнять взятые уполномоченным обязательства, если только не нарушены границы данных заданий. У полномочного представителя круг обязанностей шире. Выполняя данное ему задание, уполномоченный должен действовать максимально тщательно и брать на себя ответственность за каждую свою невнимательность. Он должен предоставлять выдавшему доверенность лицу исключительно правдивую информацию о совершенных действиях. Уполномоченный не имеет права извлекать из дела личную выгоду, а все, что он заработал или получил с помощью доверенности, а также все полученные на основании дела вещи, права и требования должен передать выдавшему доверенность лицу.

Когда доверенность теряет силу?

"В основном доверенность утрачивает силу по взаимной договоренности или по окончании выполнения данного задания. Но в жизни случается всякое, в т. ч. бывают ситуации, когда выдавший доверенность меняет свое решение и хочет лишить другого человека права заключать сделки, например, отозвав свою доверенность. Договоренность может расторгнуть и уполномоченный в начале выполнения полномочий. Кроме того, доверенность теряет силу в случае смерти одного или другого лица, а также если у доверенности закончился срок действия", – делится опытом Сандра Стипниеце. Как свидетельствуют данные СПНЛ, в 2016 году было произведено 1192 отзыва доверенностей.

Присяжные нотариусы напоминают: несмотря на выданную доверенность, свои сделки рекомендуется контролировать самостоятельно. "Требуйте, чтобы уполномоченный регулярно предоставлял информацию о проделанной работе! Выдавайте доверенность только в необходимом объеме и только человеку, которому вы действительно доверяете", – подчеркивает председатель СПНЛ. Также следует отметить, что для каждой ситуации существует своя доверенность. Если необходимо представительство по отдельным вопросам, нет необходимости выдавать универсальную доверенность, которая дает право ведать абсолютно всеми делами лица, выдавшего доверенность, во всех областях, в том числе распоряжаться любым имуществом и банковскими счетами. Также следует взвесить целесообразность выдачи генеральной доверенности.

Возможные виды доверенности: