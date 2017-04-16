При продаже квартиры покупатель всегда заинтересован в том, чтобы защитить себя, исключив возможность обмана, а продавец хочет получить указанную в договоре сумму, чтобы не остаться на улице без недвижимости и денег. Поэтому важно доверить деньги третьему лицу. Оформить специальный счет сделки можно коммерческом банке или у нотариусов. Причем, к последним за такой услугой в прошлом году обратились при заключении 1480 сделок, в то время как в 2010 году – только 128.

"Хранение денег у нотариуса чаще всего используют при заключении договоров купли недвижимости. В этом случае покупатель передает нотариусу на хранение сумму денег до того момента, пока не будут выполнены условия, дающие продавцу право получить плату", – рассказывает председатель Совета присяжных нотариусов Сандра Стипниеце.

Покупка или продажа недвижимости – сделка со временным сдвигом, и этот временной промежуток создает потенциальные риски, например, может выясниться, что недвижимость вовлечена в судопроизводство.

"Привлечение нотариуса и передача ему денег на хранение гарантирует покупателю, что продавец внезапно не исчезнет со всеми деньгами до того, как недвижимость будет вписана в земельную книгу на имя покупателя. Или наоборот – это гарантирует продавцу, что он действительно получит деньги после регистрации недвижимости на имя нового владельца. В ходе сделки могут выясниться и обстоятельства, в силу которых одна из сторон может захотеть отменить сделку, но если деньги уже перечислены, то это не всегда возможно", – поясняет Стипниеце.

Если в процессе сделки решено воспользоваться услугой хранения денег у нотариуса, он выдает покупателю документ, удостоверяющий, что деньги приняты на хранение, и регистрирует этот факт в сберегательной книге. Такой порядок оплаты также фиксируется в договоре купли. Деньги хранятся на служебном счете в кредитном учреждении. Нотариус же может использовать эти деньги только в тех целях, которые предусмотрены клиентами.

Передать присяжному нотариусу на хранение можно не только деньги, но и документы и ценные бумаги.

Открыть сберегательный счет у нотариуса обходится дешевле, чем открыть счет сделки в банке, так как размер вознаграждения нотариуса определяет государство, а не свободный рынок. Например, при покупке квартиры стоимостью 50 000 евро хранение денег у нотариуса в течение 1 месяца будет стоить около 50 евро (вместе с налогом на добавленную стоимость.