Клиенты бюро присяжных адвокатов Sorainen регулярно рассказывают о посредниках, которые предлагают за вознаграждение поспособствовать принятию благоприятного решения СГД по результатам аудита.

По словам партнёра Sorainen Яниса Таукачса, во время аудита каждый третий клиент рассказывает об удивительных доброхотах, которые готовы помочь фирмам во время аудита СГД. Если клиент соглашается заплатить определённую сумму, доброжелатели якобы гарантируют мягкое наказание, то есть при выявленных недочётах минимально возможный штраф. В противном случае посредники обещают суровые санкции со стороны налоговиков, учитывая, что дела в латвийских судах рассматриваются годами.

Эксперт допускает, что те самые доброжелатели каким-то образом связаны с аудиторами, так как посредникам известны нюансы проверок. Но никто из клиентов Sorainen на столько сомнительную сделку не согласился, поэтому сложно делать выводы о выгоде таких предложений. Наказания же по результатам аудита впечатляют, поэтому решения СГД обжалованы в судах, разбирательства по которым ещё в процессе.

Работа СГД вызывает слишком много нареканий, так как единственная цель налоговиков – наказание, а не помощь предпринимателям наладить свою работу и платить налоги, сетует Таукачс.

По его словам, до нормального менеджмента СГД слишком далеко. Налоговики не разбираются, злонамеренно не уплачены налоги, или нормально работающее предприятие допустило недочёты.

Эксперт также указывает на содержание решений СГД, тексты которых могут доходить до 200 страниц, и в них никто ничего не может понять. Порой тексты копируются из других решений или материалов по схожим ситуациям, чтобы заморочить бизнесменам голову. Свои решения СГД пересматривать не желает, отправляя предпринимателей в суд. Поэтому Таукачс советует СГД поучиться у Европейской комиссии, которая принимает простые и дельные решения.

Адвокат также рассказал, что СГД нередко скрывает от представителей бизнесменов информацию, ссылаясь на неразглашение информации и защиту данных. За промахи налогов приходится отвечать и судьям, поскольку сотрудники СГД довольно часто приходят в суд неподготовленными.

Отдельной критики подвергаются и пени, которые выставляет СГД. 18,25% - необоснованно высокая ставка. Таких штрафных санкции нет в других государствах, добавляет эксперт.