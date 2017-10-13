В рамках "Налоговой реформы" с 1 января 2018 года вступают в силу существенные изменения в законодательстве, в том числе в законе "О налоге на микропредприятия". Существенно снижается максимально допустимый оборот микропредприятий, а также изменяется порядок приема на работу сотрудников.

Максимальный оборот предприятия

На настоящий момент максимальный годовой оборот микропредприятия составляет 100 000 евро в год. Но с 1 января 2018 года он будет снижен до 40 000 евро за календарный год.

В переходных правилах закона предусмотрены специальные условия для таких налогоплательщиков, оборот которых в 2018 или 2019 году не превышает 52 000 евро. В 2018 году эти плательщики налога на микропредприятия вправе не применять ставку в 20% к превышению допустимого оборота, то есть на суммы свыше 40 000 евро, если их оборот в 2017 году или оборот в 2016 году превысил 40 000 евро.

В 2019 году это право могут использовать те плательщики налога на микропредприятия, оборот которых в 2017 году или оборот в 2016 году превысил 40 000 евро.

Трудоустройство в микропредприятиях

Впредь человек сможет работать только на одном микропредприятии. Поэтому с 1 января 2018 года СГД больше не будет регистрировать физическое лицо как наемного работника на микропредприятии, если он занят на другом микропредприятии.

До 1 февраля 2018 года налоговая служба в Системе электронного декларирования (СЭД) проинформирует владельцем микропредприятия о работниках, которые на 31 декабря 2017 года также работали у другого плательщика НМП. Если такие работники продолжать трудиться на нескольких микропредприятиях, то с 2019 года при расчете налога дополнительно к ставке в 15% прибавят еще два процентных пункта за каждого такого работника, и с 2020 года такой коммерсант утратит статус плательщика налога на микропредприятие.