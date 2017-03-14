Подробнее комментировать этот вопрос он не может, но руководство компании предоставило информацию различным группам инвесторов, сказал Калвитис.

Он также не стал прогнозировать, удастся ли продать акции предприятия до конца года, как того требует закон об энергетике.

Conexus Baltic Grid подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) новый проект тарифов на услуги передачи природного газа, предусматривающий их повышение на 4%, сообщил Калвитис.

По его словам, повышение тарифов связано с падением объемов передачи природного газа с тех пор как в 2008 году вступили в силу действующие тарифы. Тариф на передачу газа составляет около 10% выставляемого пользователю счета.

Калвитис выразил опасения по поводу использования Инчукалнского подземного газохранилища и отсутствия регулирования, которое в новых рыночных условиях обеспечивало бы использование газохранилища и необходимое на его содержание финансирование.

Газохранилище должно быть заполнено на 60-70%, чтобы в холодное время года можно было выкачивать из него необходимый для потребления Латвии природный газ, указал он. Расходы на содержание Инчукалнского подземного газохранилища, как и до сих пор, должны покрывать все потребители газа, считает Калвитис.

Как сообщалось в конце прошлого года было учреждено Conexus Baltic Grid, которому переданы активы хранения природного газа и газотранспортной системы компании Latvijas gāze. Основной капитал компании составляет 39,8 млн евро. В настоящее время крупнейшие акционеры Conexus Baltic Grid - те же, что и у Latvijas gāze, но до конца этого года компания должна быть продана, чтобы ее акционеры не были связаны с владельцами Latvijas gāze. Возможности получить акции Conexus Baltic Grid рассматривает и государство.