В этом году кампания проходит под девизом "Не ешь другого латыша – ешь высококачественные продукты латвийского производства!" (Neēd otru latvieti, ēd Latvijā ražotus augstas kvalitātes produktus!,), в основе которого лежит известная всем поговорка Латыш для латыша – самый лакомый кусок (Latvietis latvietim ir gardākais kumoss). "Кампания со здоровой иронией будет обыгрывать эту поговорку и призывать жителей "не есть", "не грызть" других и "не завидовать" друг другу, а лучше направить негативную энергию в позитивном направлении – потребляя качественные продукты местного производства, отмеченные Зеленой и Бордовой ложечками", - сообщается в пресс-релизе.

Рекламная кампания, разработанная PR-агентством Mediju tilts в сотрудничестве с Волдемаром Дудумсом, будет проходить с 30 октября по 16 ноября. Во время нее по телевидению и в интернете можно будет увидеть два видеоклипа, режиссером которых является Роберт Куленко, а в сетях магазинов Rimi, Maxima и Top будут размещены рекламные материалы, призывающие покупателей выбирать местные продукты питания, отмеченные Зеленой и Бордовой ложечками.

На сегодняшний день Зеленая ложечка присвоена 452 продуктам 113 предприятий, а Бордовая ложечка – 237 продуктам 45 предприятий. Зеленая ложечка присваивается продуктам, которые производятся в Латвии из местного сырья и отвечают повышенным требованиям качества. Бордовая ложечка присваивается продуктам, у которых полный производственный цикл осуществляется в Латвии, которые отвечают повышенным требованиям качества, при этом используемое для производства сырье может быть неместным.