Канадская боевая группа рассматривает возможность прибыть в Латвию со своей сетью мобильных кафе, что является для канадцев обычной практикой, рассказал журналу Ir командир пехотной бригады сухопутный сил полковник Илмар Атис Леиньш.

На Адажской базе есть свое кафе, но оно вмещает только 200 человек, тогда как в конце июня на базе будут жить около 2000 военнослужащих.

По словам Леиньша, новые казармы пока что выглядят как строительная площадка, хотя в июне должны быть заселены. "Теперь за два года нужно сделать то, что не делалось 20 лет", - сказал офицер.

Он добавил, что в аварийном состоянии находится спортклуб на базе в Кадаге, чем уже возмущались американцы. По вечерам на базу ездит автобус с пиццами из Риги и местного кафе Mario.

Мэр Адажи Марис Спринджукс сказал журналу, что пока самоуправление справляется с новыми жильцами базы в Кадаге. Тем не менее очень пригодился бы новый мост - как для местных жителей, так и для военной техники.

Важно развивать в Адажи разные услуги, которые могут понадобиться военным, например, построить большой магазин, новые кафе.