На Адажской базе есть свое кафе, но оно вмещает только 200 человек, тогда как в конце июня на базе будут жить около 2000 военнослужащих.
По словам Леиньша, новые казармы пока что выглядят как строительная площадка, хотя в июне должны быть заселены. "Теперь за два года нужно сделать то, что не делалось 20 лет", - сказал офицер.
Он добавил, что в аварийном состоянии находится спортклуб на базе в Кадаге, чем уже возмущались американцы. По вечерам на базу ездит автобус с пиццами из Риги и местного кафе Mario.
Мэр Адажи Марис Спринджукс сказал журналу, что пока самоуправление справляется с новыми жильцами базы в Кадаге. Тем не менее очень пригодился бы новый мост - как для местных жителей, так и для военной техники.
Важно развивать в Адажи разные услуги, которые могут понадобиться военным, например, построить большой магазин, новые кафе.