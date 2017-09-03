В настоящее время в базе данных KIB отражена информация о долговых обязательствах перед СГД 44 тысяч предприятий и свыше 6 тысяч частных лиц – общая налоговая задолженность перед государством составляет свыше 1,1 миллиарда евро.

"Начиная с мая мы обеспечиваем мониторинг налоговой задолженности перед СГД. Летом сильно увеличилось число частных лиц, ведущих хозяйственную деятельность и имеющих задолженность – если в мае таких было 6 тысяч, то в соответствии с данными за июль – уже 7 тысяч. Также продолжает увеличиваться количество юридических лиц-должников СГД, возросшее за квартир практически на тысячу", - подчеркнул коммерческий директор KIB Интарс Микельсонс.

В июне свои обязательства перед СГД погасили 5 965 предприятий, августе - всего 3 581. "Небольшие статистические улучшения, которые можно было наблюдать в июне и июле, связаны с подачей финансовой отчетности. К сожалению, общая тенденция в данный момент заставляет прогнозировать, что и в дальнейшем количество должников СГД будет только увеличиваться", - поясняет руководитель KIB.