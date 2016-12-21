По итогам 2016 года кассовые сборы Walt Disney Studios в Северной Америке составили $2,7 млрд, а по всему миру — $7 млрд. До сих пор ни одной кинокомпании в мире не удавалось достичь таких результатов. Премьера одного только фильма "Изгой-один. Звездные войны: Истории" принесла кинокомпании $290 млн от продажи билетов по всему миру, из них $155,1 млн в кинотеатрах США и Канады. Большой вклад в укрепление показателей Walt Disney Studios внесли вышедшие до "Изгоя" анимационные фильмы "В поисках Дори" и "Зверополис" и боевик "Первый мститель: Противостояние"; их выход обеспечил рекорд кассовых сборов за первые 10 месяцев года, а "Изгой" успешно закрепил достигнутые результаты.

Как отметил председатель совета директоров Walt Disney Studios Алан Хорн, комментируя "историческое достижение компании", это стало возможным благодаря тому, что все ведущие киностудии, входящие в кинокомпанию, в нынешнем году выпустили фильмы. "И эти лучшие из лучших работ с великолепными историями на любой вкус находят отклик у зрителей разных стран, полов и поколений",— сказал он.