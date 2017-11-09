Бизнесмен рассказал, что в прошлом году два открытых в Германии ресторана работают с убытками. "Надо признать, что [дела идут] не очень хорошо. В прошлом году там были большие убытки, но это происходит сознательно, прекращать бизнес не планируется. Если приходите на новый рынок, то там всегда существует большая конкуренция, и никто не хочет прихода очередного игрока из другой страны. Если бы это происходило 25 или 30 лет назад, мне бы все спешили на помощь, говоря, что пришедшим из советского пространства надо помогать. Сейчас тех, кто приходит из советского пространства, пытаются представить нечестными. В обед рестораны Lido переполнены, негде листу бумаги упасть... Но нам надо придумать, что делать по вечерам. Мы много чего придумали, сделали, но все продвигается медленно. По утрам можем устраивать бранчи, но надо думать, что делать после четырех часов дня", - рассказал Кирсонс.

Отвечая на вопрос об убытках Lido из-за бизнеса в Германии, Кирсонс говорит: "Да, это из нашего кармана". Он подчеркивает, что в будущем компания Lido должна работать не только в Латвии, но и других странах. "Германия - одна из самых стабильных стран в Европе. Мы хотим с локтями, знаниями и уверенностью быть там. Да, это непросто", - отмечает Кирсонс.

Он объясняет, что открытие ресторана в Берлине - это самый сложный способ выхода на рынок Германии. "Мы можем сказать - допустили ошибку. Берлин - это не Германия. Берлин - это община всех жителей Европы, которые туда приехали. Налоги там платят гораздо хуже, чем у нас в Латвии. Ценовая политика в Берлине - это не Германия, цены в столице намного ниже. Если бы мы зашли в Мюнхен, Кельн или Гамбург, то было бы гораздо эффективнее. Но мы сознательно выбрали место, где труднее всего. Победив там, мы можем свободно идти в остальные места в Германии", - объясняет руководитель Lido.

По его словам, уровень цен в Берлине - почти такой же как в Латвии или незначительно выше. Тогда как в Мюнхене примерно на 50% дороже. Многие работники, приходившие устраиваться в Lido в Берлине, предлагали, чтобы зарплату им выплачивали исключительно наличными, так как они находятся в процессе личного банкротства.

Сейчас примерно 30% продуктов, используемых в ресторанах в Германии, закупают в Латвии, остальное - у местных производителей.