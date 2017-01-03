Первый поезд отправился из города Иу на востоке Китая и должен прибыть к месту назначения через две недели.

Как сообщается, поезд везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары. В последние годы Китай расширил свои железнодорожные перевозки в страны Европы в рамках государственного проекта Новый шелковый путь.

Этот вид доставки грузов, как отмечается, должен быть средним звеном между дешевой, но медленной доставкой морскими путями и быстрыми, но дорогими авиационными.

Как уточняет The Telegraph, поезд из Ию (Восточный Китай, провинция Чжэцзян) будет следовать 18 дней до Баркинга (Лондон). Длина пути - почти 12 тысяч километров.

Маршрут поезда проходит через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Великобритания станет восьмым пунктом назначения в списке стран, в которые приходят грузовые поезда Китай-Европа, а Лондон станет 15 пунктом назначения среди европейских городов, куда приходят грузовые поезда из Китая.