Темп роста китайской экономики по итогам 2016 года снизился до 6,7% в 2016 году с 6,9% в 2015 году, что стало самым низким показателем с 1990 года — тогда годовой рост ВВП страны составил 3,9%. По итогам 2016 года объем ВВП страны составил $10,85 трлн, сообщило Национальное бюро статистики Китая.

Инфляция в КНР в 2016 году составила 2%. Промышленное производство в Китае выросло на 6%, инвестиции в основной капитал увеличились на 8,1% — примерно до $8,7 трлн. Розничные продажи выросли примерно на 10,5% — до $4,85 трлн (из них $750 млрд пришлось на онлайн-продажи). Объем сельскохозяйственного производства в Китае за 2016 год снизился на 0,8% — до 616,2 млн тонн.

Ранее Национальная комиссия по развитию и реформам Китая сообщала, что рост экономики может составить 6,7% в 2016 году. Такого же показателя ожидал и председатель КНР Си Цзиньпин. Он отмечал, что этот результат — ниже целевого показателя, но один из самых высоких среди крупнейших экономик мира.

"В целом экономика Китая развивается стабильно. В 2016 году, как ожидается, рост ВВП в годовом выражении составит 6,7%, и это означает, что мы не достигли поставленной цели, но этот прогноз, согласно некоторым международным организациям, будет одним из самых высоких среди крупнейших экономик… Мы уверены, что мы сможем сохранить стабильность и постепенный рост нашей экономики", — сказал председатель КНР.

Замедление при отсутствии реформ

Опрошенные The Wall Street Journal экономисты считают, что самый низкий с 1990 года показатель роста экономики Китая за 2016 год является результатом того, что правительство страны полагается на краткосрочные меры, которые оттягивают реформирование государственных компаний и финансовой системы.

"Четвертый квартал завершился спокойно, но мы видим признаки риска снижения. И реформы в этом году будут проводиться поэтапно, без радикализма, потому что стабильность является приоритетом номер один", — сказал экономист британского Standard Chartered Bank Шуан Дин.

Снижение экспорта

Экспорт китайских товаров в декабре прошлого года сократился на 6,1% в сравнении с декабрем 2015 года, сообщило ранее издание The Wall Street Journal. Таким образом, снижение китайского экспорта было зафиксировано девятый месяц подряд, за исключением ноября, когда прирост составил 0,1%. В целом за 2016 год экспорт из Китая сократился на 7,7% — примерно до $2,1 трлн, импорт снизился на 5,5% — до $1,6 трлн.

В настоящее время экспорт составляет более 25% от китайского ВВП, а в экспортной индустрии, например на заводах, где производят электронику для всего мира, работает очень большое количество людей, сообщил Financial Times главный экономист по Китаю JPMorgan Хайбинь Чжу.

"Китай — экспортно ориентированная страна. С экспортом связано большое количество рабочих мест. Если экспорт в США упадет на 10%, это приведет к потере большого количества рабочих мест", — сказал Чжу.