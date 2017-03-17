Латвийское государство пытается приучить всех жителей страны сообщать о доходах, используя для этого пряник: налоговые декларации, которые позволяют вернуть из госказны часть денег. Однако есть и кнут, о котором известно меньше: это требования к обязательному декларированию доходов.

Физическим лицам в Латвии не обязательно подавать декларации о доходах. Однако новая система необлагаемого минимума фактически дискриминирует тех, кто не отчитывается перед Службой госдоходов - такие люди теряют часть реальных доходов. То есть уже сейчас подача деклараций носит добровольно-принудительный характер.

Между тем, с точки зрения закона, довольно большая часть жителей страны обязана отчитываться о доходах, не будучи ни государственными должностными лицами, ни предпринимателями. Например, если человек получил в течение года необлагаемый подоходным налогом совокупный доход в размере свыше 4000 евро, он должен заявить об этом в СГД. Самое интересное в этой схеме - то, на кого это распространяется, а также то, что может произойти, если не подавать декларацию в "налоговую".