С 1999 года небольшой завод в Латгалии выпускал деревянные дощечки и детали, из которых в Европе делают ящики для овощей и фруктов. Однако санкции против России и российские контрсанкции запустили цепную реакцию, которая привела к потере оборудования и увольнениям работников. Владелец предприятия рассказал порталу Delfi о том, как бизнес с почти 20-летней историей может быть уничтожен за считанные месяцы.

Санкции, контрсанкции и лизинг

"Мы делаем дощечки, донышки из дерева, отправляем их на европейские фабрики. Там из них делают ящики, в которых развозят овощи и фрукты на базы и в супермаркеты, как в ЕС, так и в Россию. До кризиса 2008 года у нас на предприятии работало 95 человек, сейчас - 50. Для Латгалии это очень неплохие показатели. Мы почти 20 лет работаем только на экспорт. За это время заплатили довольно существенную сумму в виде налогов и зарплат. Завод - это сложный бизнес. Вложенные деньги окупаются только через 7-10 лет.

После того как началась история с санкциями ЕС и российскими контрсанкциями, упал оборот у всех наших партнеров. Начались проблемы. Если клиент снижает объемы закупаемой у нас продукции, то приходится искать других клиентов. А чтобы найти других клиентов, надо развивать производство, что-то вкладывать. Необходимо покупать новое оборудование.

С 2014 года европейские клиенты стали закупать существенно меньше продукции. Пришлось искать новых клиентов, возобновлять отношения с какими-то бывшими партнерами. Образно говоря, раньше один клиент покупал у меня пять вещей по одному евро за штуку, а сейчас стал покупать одну вещь за один евро. То есть мне надо найти еще несколько клиентов, чтобы каждому продать одну вещь за один евро. Чтобы не потерять оборот и сохранить объемы производства в кубических метрах древесины.

Поэтому мы приобрели оборудование в лизинг. Мы не только закупали новое оборудование, но и переехали на новое место, потому что на старом предприятию не хватало мощности подключения к электроэнергии. Прокладка новой линии - это очень дорогое удовольствие. Нашлись другие помещения, мы выкупили здание бывшего завода и переехали.

Но какой-то момент с платежами возникли проблемы. И в июле, пока я был в командировке, специальная фирма, сотрудничающая с лизинговой компанией, забрала у нас это оборудование. Я пытался с ними договориться, добиться каких-то кредитных каникул, но ничего не получилось.

Вернуться к тому, с чего начали 20 лет назад

Я старался объяснить, что это специфическое оборудование, которое никому не нужно в радиусе 3000 километров. Это же не легковой автомобиль, который можно сравнительно легко продать.

Самое обидное, что мы выплатили уже 75% суммы кредита. Получается, что лизинговая компания и почти все деньги у нас получила, и оборудование себе забрала. Я понимаю, что они действуют по закону, но всегда можно учитывать обстоятельства и договориться по-хорошему. Взятая в лизинг вещь принадлежит лизинговой компании, и они имеют полное право ее забрать, если что-то пошло не так.

Я приходил к ним на встречи, пытался убедить предоставить нам какие-то каникулы или отсрочку. Сейчас ведь в Европе сезон отпусков. Фабрики, с которыми мы работаем, приостанавливаются и начинают работать где-то к концу августа. Поэтому и мы приостанавливаем работу, а тут вдруг такое.

Старое оборудование у нас сейчас осталось, поэтому теоретически мы можем продолжать деятельность примерно на том уровне, который был 20 лет назад. Сможем делать только дощечки, детали производить не получится. Лизинговая компания поставила простые условия: или плати полностью все долги, или оборудования не получишь.

Наверное, сейчас отобранное у нас оборудование будет выставлено на продажу. Теоретически, я его могу обратно выкупить.

В Европе легче получить кредит

Как мне рассказывали европейские партнеры, им кредит взять намного легче. Да, эти фабрики работают уже по 50-60 лет, имеют большую историю. Чтобы взять кредит в банке, с которым они уже работают, им достаточно сделать один телефонный звонок. У нас все заметно труднее. Чтобы взять даже 10 000 евро под залог недвижимости, нужно заплатить 2000 евро оценщику, страховщику и так далее. При этом, заплатив эти деньги, ты не получаешь гарантии, что кредит реально предоставят. Банки в Латвии работают как ломбарды скорее: вещь оставил в залог, тогда можно деньги получить.

В Латвии и других странах Балтии у нас нет конкурентов. Возможно, что-то похожее есть в Польше, но они работают на внутренний рынок.

Сырье мы закупаем в Латвии или в Белоруссии, хотя латвийская осина становится слишком дорогой в последнее время. В принципе, нам хватило бы и сырья из Латвии, его в стране достаточно. Когда мы начинали работать, то еще действовала спичечная фабрика "Комета", и даже они не испытывали проблем с древесиной.

Работать мы можем только в том случае, если имеются заказы, никаких запасов создавать не можем, потому что изготовленные дощечки остаются сырыми и не могут долго лежать - они начинают портиться.

"У вас там в Латгалии все дешевле"

Иногда мне звонят из Риги:"Доски делаете?" Ну, делаем. Мы когда-то этим занимались. Называешь цену, как у всех. "А чего так дорого, у вас там в Латгалии все дешевле?". А что у нас тут дешевле? За электричество платим такую же цену, за топливо - тоже, колбаса - по такой же цене, а то и дороже. Если в Риге живешь, то вышел из дома, вот тебе и магазин. А у нас в магазин тогда ехать надо 30-50 километров. Когда завод строишь - то же самое: мне за каждым гвоздем надо было ездить в Резекне или в Даугавпилс. Получается, что все даже дороже иногда.

Если недавно на производстве работали 50 человек, то сейчас останутся 10-15 работников. Когда оборудование забирали, то люди плакали.