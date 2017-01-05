Агентство гражданской авиации Латвии оценивает возможность возобновления прямых рейсов между Ригой и Шарм-эш-Шейхом, сообщил в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT глава ведомства Марис Городцов.

По его словам, анализ рисков проводится в сотрудничестве с Полицией безопасности.

При положительном заключении о безопасности полетов рейсы вскоре могут быть восстановлено. Но окончательные выводы пока неизвестны, не исключают и отрицательное решение, а запрет может распространиться и на другие аэропорты региона.

Принятие окончательного решения может занять пару месяцев.

Одновременно, директор туристического оператора Tez Tour Константин Пальгов рассказал порталу DELFI, что отрасль только приветствует восстановление авиамаршрута, но окончательное решение – за компетентными органами, которые тщательно оценивают все риски и дают свое заключение.

Отели курортной зоны Шарм-эш-Шейха открыты и готовы принять новых туристов. После получения разрешения на перелеты потребуется какое-то время на организацию туров.

Напомним, что из Риги осуществляются чартерные рейсы на египетский курорт Хургада.

В декабре в прессе появилось сообщение о том, что в аэропорту Шарм-эш-Шейха заработала система биометрического контроля. Аналогичное оборудование устанавливается в Хургаде.