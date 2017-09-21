По данным международного страховщика кредитных рисков Coface, в прошлом году количество предприятий-банкротов в Латвии уменьшилось на 12,4%, в Эстонии - на 10,9%, в Литве же, наоборот, увеличилось на 35,2%.

В целом за 2016 год количество неплатежеспособных предприятий в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) снизилось на 6%. Развитию региона способствовала благоприятная макроэкономическая среда, которая стала таковой в значительной степени благодаря развитию на рынке труда с более низкими показателями уровня безработицы и повышением зарплат.

Более чем двукратное увеличение количества банкротов в прошлом году пережила Венгрия (+56,9%), и это самый значительный рост числа неплатежеспособных предприятий в регионе. На увеличение количества банкротов в Литве повлиял процесс "чистки", проведенной Государственной налоговой инспекцией и Социальным фондом, что позволило освободить рынок от компаний, которые в реальности были неплатежеспособными уже довольно продолжительное время. Между тем, самое значительное уменьшение количества банкротов зарегистрировано в Болгарии (-35,6%).

Если говорить о конкретных отраслях, то самая сложная бизнес-среда во всем регионе наблюдается в строительном секторе. В Эстонии, России и Венгрии строительные компании - банкроты составляют более 20% от общего числа неплатежеспособных предприятий.

"Прогнозируется, что общее число банкротов в регионе продолжит уменьшаться и в этом, и в следующем году. Позитивным сигналом для компаний является рост ВВП и оздоровление инвестиций. Соответственно, новые проекты инфраструктуры, стабильные потребительские вложения домохозяйств и развитие иностранных рынков станут опорой для развития экономики в нашем регионе. Вместе с тем следует учитывать, что статистика неплатежеспособности не всегда отражает реальную ситуацию, поэтому каждое предприятие должно самостоятельно анализировать дисциплину платежей на рынке", - отмечает директор Coface Baltics Мантвидас Штарейка.