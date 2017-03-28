За последние восемь лет количество муниципальных предприятий в Латвии сократилось, сообщила представитель Lursoft Индра Уртане.

За последние восемь лет количество предприятий, в капитал которых самоуправления вложили по меньшей мере 51%, сократилось на 27,27%. Количество принадлежащих самоуправлениям предприятий с 2009 года уменьшилось в 45 самоуправлениях. Лидирует в этом отношении Рига, где в 2009 году было зарегистрировано 57 предприятий с долей самоуправлений не менее 51%, а в конце 2016 года - уже только 18.

Сокращение количества принадлежащих самоуправлениям предприятий объясняется как слиянием, так и ликвидацией предприятий. По данным Lursoft, в период с 2009 года ликвидировано 96 предприятий, в которых самоуправлениям принадлежало не менее 51% долей капитала, реорганизовано 74 предприятия.

В то же время, 11 самоуправлений учредили новые общества капитала. За последние восемь лет в Лигатненском и Бабитском краях количество муниципальных предприятий увеличилось на два, в Алойском, Дундагском, Энгурском, Икшкильском, Ливанском, Огрском, Олайнском, Салацгривском и Тукумском краях - на одно в каждом самоуправлении.

Больше всего принадлежащих самоуправлениям предприятий - в крупных городах Латвии. В Риге их 18, в Даугавпилсе 14, в Лиепае 14, в Вентспилсе 11.

В 18 самоуправлениях нет ни одного принадлежащего им предприятия.

В Латвии в общей сложности 326 предприятий, в которых не менее 51% долей капитала принадлежит самоуправлениям.