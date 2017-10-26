По данным Службы госдоходов (СГД), уменьшается количество коммерческих обществ, которые числятся в регистре плательщиков налога на добавленную стоимость. Это означает, что из регистра выписывается больше налогоплательщиков, нежели добавляется новых. Многие бизнесмены обращают внимание на парадоксальную ситуацию: официально экономика Латвии растет, а количество плательщиков НДС сокращается.

В процентном выражении уменьшение составляет 8,3%, но в абсолютной это уже 7640 налогоплательщиков, что немало. По словам предпринимателей, даже в период экономической рецессии 2009-2010 годов не наблюдалось сокращение числа плательщиков НДС.

В СГД пояснили, что в июле 2012 года вступили в силу поправки к закону о налогах и пошлинах, расширяющие возможности приостановки хозяйственной деятельности налогоплательщика за значительные нарушения. С приостановкой деятельности налогоплательщик исключается из регистра плательщиков НДС. Поэтому в 2013 году плательщиков НДС стало меньше.

Что касается 2016 года, то СГД сообщает, что в 2015 году был принят ряд мер, в том числе усиленный контроль налогоплательщиков перед регистрацией, чтобы не допустить регистрации тех, кто намерен участвовать в схемах с НДС. Был проведен также контроль уже зарегистрированных плательщиков НДС и и их оперативное исключение из регистра.