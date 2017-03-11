В прошлом году по сравнению с 2015 годом на 17 процентов увеличилось количество сделок с квартирами в центре Риги. Об этом сообщается в новом обзоре компании рынка недвижимости Arco Real Estate, информирует LETA.

В отчетке также отмечается, что в 2015 году количество сделок с квартирами в центре Риги по отношению к 2014 году сократилось на 9%. Если в 2014 году было зарегистрировано 1746 сделок с квартирами в центре Риги, то в 2015-м - 1547 сделок, а в прошлом году - 1810.

В компании Arco Real Estate объясняют, что в прошлом году активнее покупались и продавались квартиры на периферии центра Риги, а также в Вецриге, что можно считать главной причиной прироста рыночной активности. В свою очередь, наименьшие изменения в прошлом году коснулись так называемого "тихого центра", где количество сделок увеличилось лишь на 5%.

В обзоре сказано, что в центральном районе Риги самыми популярными были двухкомнатные квартиры - их количество превысило треть от общего количества проданных квартир. В свою очередь, наименьший спрос был на пяти- (и более) комнатные квартиры.

Цены на квартиры в центре Риги в прошлом году уменьшились для всех видов квартир, особенно - на самые дорогие квартиры высокого класса в "тихом центре" и в Вецриге, а также на самые дешевые квартиры в центре и на его периферии. В целом цены на квартиры в центре Риги в прошлом году снизились в среднем на 5,3%, тогда как в 2015-м (по сравнению с 2014-м) падение составило 9%.

Эксперты Arco Real Estate информируют, что в начале прошлого года стоимость квартир в среднем составляла 1833 евро за квадратный метр, а в конце года - 1796 евро. Тогда как в начале 2015 года средняя цена была 2059 евро за квадратный метр.

Наиболее резкое падение цен наблюдается на квартиры удовлетворительного качества в Вецриге - их стоимость понизилась в среднем на 16%. В целом за прошлый год квартиры в Вецриге подешевели на 9,7%.