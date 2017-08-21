Латвийская компания Money Express приобрела другого игрока рынка быстрых денежных переводов Transferta.

15 августа 2017 года компания Money Express завершила сделку по покупке 100% долей капитала Transferta, сообщается в пресс-релизе.

Как отметил член правления Money Express Николай Тимофеев, в ближайших планах новых собственников - расширить ассортимент предлагаемых финансовых услуг Transferta в филиале в рижском торговом центре Origo, сделав его более привлекательным для действующих и новых клиентов компании.

"Мы планируем сохранить торговую марку Transferta и в дальнейшем развивать под этим названием нашу систему, объединяющую все системы денежных переводов, которые мы представляем, в одно IT-решение. Это решение повышает эффективность обслуживания клиентов операторами нашей сети и в скором будущем мы планируем расширять сеть наших партнеров-агентов на территории Латвии, а также Эстонии, где наша компания владеет предприятием (OU) Me company", работающим также под торговой маркой Money Express", - информирует Николай Тимофеев.

Transferta предоставляла в Латвии услуги систем RIA, KoronaPay, Unistream, Contact, Leader. В свою очередь, Money Express представляет в Латвии все вышеперtчисленные системы, а также Moneygrm, Blizko и является агентом литовской платежной системы Paysera. Таким образом Money Express упрочила свои позиции в этом сегменте рынка.

В 2016 году оборот Money Express составил 616 019 евро и прибылью 38 176 евро. В компании на данный момент работает 46 человек. В 2016 году оборот Transferta составил 245 030 евро, - убытки 41 792 евро, в Transferta насчитывалось 16 работников.

Money Express учреждена в 2010 году, доли капитала фирмы принадлежат гражданину Украины Сергею Найдону (60%) и граданке России Виктории Матулевич (40%).