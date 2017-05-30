Компания Latectus, входящая в группу SEB, начало продавать недвижимость на электронных аукционах, сообщил представитель SEB banka Мартиньш Панке.

На первом этапе на электронные аукционы выставлено свыше 30 объектов недвижимости. Среди продаваемых объектов есть уже построенные дома, здания на стадии строительства, а также недвижимость за пределами Латвии.

Аукционы доступны на сайте Latectus в разделе Izsoles. Большинство объектов находятся в Риге или неподалеку от столицы - в Юрмальском, Кекавском, Царникавском, Бабитском и Адажском краях, однако есть объекты в Сигулде, Саулкрасты и Вентспилсе.

В аукционах могут принять участи как частные, так и юридические лица. Для участия в аукционе надо зарегистрироваться на сайте, а также внести 10% от начальной цены объекта. Если участник не побеждает в аукционе, то ему возвращают уплаченный взнос.

В начале этого года в портфеле Latectus насчитывалось 480 объектов недвижимости, суммарная стоимость которых составляет около 54 млн евро. 46% объектов - это земельные участки, 50% - жилые дома, 4% - коммерческая недвижимость.