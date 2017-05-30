На первом этапе на электронные аукционы выставлено свыше 30 объектов недвижимости. Среди продаваемых объектов есть уже построенные дома, здания на стадии строительства, а также недвижимость за пределами Латвии.
Аукционы доступны на сайте Latectus в разделе Izsoles. Большинство объектов находятся в Риге или неподалеку от столицы - в Юрмальском, Кекавском, Царникавском, Бабитском и Адажском краях, однако есть объекты в Сигулде, Саулкрасты и Вентспилсе.
В аукционах могут принять участи как частные, так и юридические лица. Для участия в аукционе надо зарегистрироваться на сайте, а также внести 10% от начальной цены объекта. Если участник не побеждает в аукционе, то ему возвращают уплаченный взнос.
В начале этого года в портфеле Latectus насчитывалось 480 объектов недвижимости, суммарная стоимость которых составляет около 54 млн евро. 46% объектов - это земельные участки, 50% - жилые дома, 4% - коммерческая недвижимость.