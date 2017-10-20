25 мая 2018 года в странах Евросоюза вступит в силу регула об Общей защите данных (General Data Protection Regulation — GDPR), целью которой является борьба с необоснованным использованием и утечкой личных данных людей, информирует латвийское предприятие информационных технологий Squalio.

"Понятие "данные физического лица" имеют очень широкое определение. В основном, это все данные, которые имеют отношение к идентифицированию или процессу идентификации физического лица.

Например, если у предприятия есть база данных клиентов, отзывов или анкет с предложениями, данные программы лояльности клиентов, письма электронной почты, фото, видео с камер наблюдения, или CV работников предприятия, значит данное предприятие имеет отношение к новой регуле", — поясняет Элина Гирне, ведущий юрист фирмы Squalio.

Предприятию необходимо осознавать свои риски и доступный объем данных физических лиц. Важно не только правильно их хранить, но и определить кому они доступны. Размер штрафа за несоблюдение регулы ЕС об "Общей защите данных" весьма ощутим — до 20 миллионов евро, или 4% от оборота компании. Если предприятие является международным, то штраф применяется к обороту всей группы компаний.

Больше информации о том, что такое регула Общей защиты данных и что ее введение означает для всех жителей Латвии, можно узнать из видео ниже.

"Государственная инспекция данных рекомендует предпринимателям, которые ежедневно занимаются обработкой личных данных, провести оценку ситуации, с целью выяснить, какая информация находится в ведении предприятия, как предприятие получает данные и кому передает. В общей регуле по защите данных 99 статей, таким образом все изменения и их влияние на предприятие, организацию и работу госструктур трудно прогнозировать", — рассказывает Дайга Авдеянова, директор Госинспекции данных.

Как подчеркнул госсекретарь министерства юстиции Райвис Кронбергс, "регула Общей защиты данных затронет почти каждого жителя Латвии и Европы. Уже сейчас предприятия стран Скандинавии и Восточной Европы занимаются активной разработкой планов по введению, не оставляя это на последний момент. Похвально и то, что в Латвии предприятия частного сектора заботятся об информировании населения и предлагает различные руководства, которые помогут оперативно подготовиться к ожидаемой регуле".

Для облегчения работы предприятий с приведением в порядок документации, с необходимыми шаблонами документов, оформленными в соответствии с требованиями регулы ЕС "Общая защита данных", можно ознакомиться и скачать на сайте gederts.lv.