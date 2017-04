Концерн внебанковского кредитования VIA SMS group в прошлом году работал с оборотом 16,545 млн. евро, что на 21,9% больше, чем годом ранее. Прибыль предприятия составила 1,109 млн. евро, что на 19,4% меньше, чем годом ранее.

Как сообщается в годовом отчете концерна, поданном на биржу Nasdaq Riga, основной рост оборота VIA SMS group обеспечило испанское предприятие, чей оборот за год вырос в более, чем четыре раза. Оборот в Швеции вырос на 38%, а в Чехии — на 29%.

На 31 декабря 2016 года кредитный портфель концерна составлял 14,669 млн. евро, что на 39% больше, чем в конце 2015 года. Самый большой — трехкратный — рост портфеля показала испанская "дочка" концерна. В Швеции его объем вырос в два раза, а в Латвии — на 35%.

Падение прибыли в концерне объясняют тем, что испанское предприятие Viaconto Minicredit S.L. еще совсем молодое и пока — несмотря на стремительный рост объема портфеля кредитов и оборота — не может обеспечить хорошую прибыльность. Убытки этого предприятия за год составили 706 900 евро. Больно по прибыльности VIA SMS group ударили и новые правила регулирования сферы "быстрых кредитов" в Польше, которые вступили в силу в марте 2016 года.

Концерн VIA SMS group, который в мае станет акционерным обществом, создан в 2007 году и работает под брендами "VIA SMS", "VIA Credit" и "VIA Conto" в Латвии, Чехии, Польше, Швеции и Испании.