"Можно сказать, что это второе пришествие сланцевой золы на сельскохозяйственный рынок Латвии, но на этот раз под торговой маркой Enefix", - сообщил представитель Eesti Energia Лаури Лаанемяэ. По его словам, в Латвии обогатитель почвы помнят в первую очередь благодаря его быстрому эффекту и богатому содержанию питательных веществ.

Лаанемяэ отметил, что продажам Enefix в Латвии во многом способствовала латвийская команда фирмы Scandagra Group, которая помогла решить бюрократические вопросы и на месте ознакомилась с позитивным опытом использования присадки земледельцами в Эстонии.

Пылевидная сланцевая зола образуется при сжигании сланца в котлах, работающих на базе технологии пылевидного сжигания. Из дымовых газов удаляются сверхмелкие частицы летучей золы с высоким содержанием кальция, которые безопасны для окружающей среды и подходят для известкования почвы. Благодаря щелочному составу сланцевая зола быстро нейтрализует уровень кислотности почвы, повышая при этом плодородность земли. Сланцевая зола используется для известкования полей Эстонии с 1960-х годов.