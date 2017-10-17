Документ, адресованный правительству Латвии, имеется распоряжении агентства LETA.

Если правительство отклонит рекомендации Telia об объединении предприятий, ей придется смириться с тем, что предпринимавшиеся в течение десяти лет попытки оказались безуспешными, и компания больше не может положительно влиять на стратегию их развития, говорится в письме Андерсона. В таком случае Telia пересмотрит статус LMT и Lattelecom в структуре группы компаний, потому что "у нас больше нет возможности стратегически управлять предприятиями", предупреждает вице-президент компании.

Он отмечает, что Telia придется также провести переоценку активов предприятий, преобразовав их из стратегических в финансовые акции.

"Это означает, что мы будем вынуждены изменить наш подход к LMT и Lattelecom. Telia не может в долгосрочной перспективе вкладывать капитал своих акционеров в столь непродуктивные и плохо размещенные стратегические активы", - говорится в письме. Андерсон напоминает, что Telia несет ответственность перед акционерами компании и должна обеспечивать выгоду от долгосрочных стратегических инвестиций.

По словам Андерсона, Telia начнет процесс переоценки всех имеющихся активов, итогом которой могут стать поиски покупателя для долей Telia в обеих компаниях.

В случае их продажи Telia будет соблюдать все договоренности с латвийскими совладельцами и латвийские законы, заверяет представитель компании.

Напомним, что еще в 2015 году компания TeliaSonera предложила правительству объединить LMT и Lattelecom, но в апреле 2016 года Кабинет министров постановил, что предприятия, как и раньше, будут работать отдельно.

В то время как Telia ясно выразила свое видение и стратегию в отношении будущего телекоммуникационных операторов, вторая сторона - Латвийское государство - не ознакомила ни со своим видением, ни со стратегией и к тому же боится принять какое-то решение, поскольку это вызовет критику со стороны избирателей, ранее говорил в интервью шведской газете Dagens Industri Андерсон.

Латвия - единственная страна в Европе, где не работает полносервисный оператор, способный предлагать услуги независимо от мобильной или фиксированной сети данных, отметил он. "Мы хотим создать оператора полного сервиса, оказывающего услуги независимо от технологий. Это становится все важнее, поскольку сейчас появляются новые конкуренты, такие, как Netflix, Whatsapp и другие, предвидеть которых 10 лет назад никто не мог. По сравнению со временем 25-летней давности, когда мы начали сотрудничество с Латвией, ситуация с конкуренцией изменилась драматически, поэтому необходимость держаться за что-то неконкурентоспособное удручает", - сказал Андерсон.

"Для нас объединение обеих компаний - единственное решение, поскольку сейчас мы инвестируем вдвойне и вынуждены содержать две администрации. Если бы можно было прийти к соглашению и объединить две компании, мы могли бы сэкономить упомянутые в исследовании KPMG 100 млн евро и управлять предприятием так, чтобы оно могло лучше справиться с вызовами в будущем", - сказал он.

По данным Firmas.lv, зарегистрированной в Нидерландах компании Sonera Holding B.V. принадлежат 24,5% долей капитала LMT, Telia Company AB - 24,5%, ООО Lattelecom - 23%, ГАО Latvijas Radio un televizijas centrs - 23%, Агентству приватизации - 5%.

51% долей капитала Lattelecom принадлежит Агентству приватизации, 49% - зарегистрированной в Дании Tilts Communications.