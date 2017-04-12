Организуемый компанией Eiropas dzelzceļa līnijas (EDL) конкурс на комплексную застройку Рижского центрального вокзала пройдет в два этапа до конца года, рассказал журналистам представитель EDL Каспар Вингрис.

На первом этапе будут отобраны квалифицированные претенденты, которые во втором этапе подадут технические и финансовые предложения.

Вингрис прогнозировал, что на первый этап заявки поступят в июле, а второй этап начнется в ноябре. Проектирование закончится в 2018 году, строительные работы начнутся в 2020-м, а в 2022 году проект должен быть завершен.

Претенденты должны иметь средний оборот примерно в 100 млн евро за последние три года работы, не менее пяти лет опыта в проектировании и не менее семи лет в строительстве. Также они должны обладать опытом в строительстве сложных электрифицированных железнодорожных линий, новых мостов, мультимодальных транспортных узлов.

Как признал член правления EDL Динс Мерирандс, это очень высокие требования, поэтому претенденты могут создавать объединения. Он выразил надежду, что в конкурсе будут участвовать как латвийские, так и международные компании.

Директор департамента развития и сотрудничества EDL Агнис Дриксна добавил, что одно из требований конкурса состоит в обеспечении непрерывного движения поездов на Рижском центральном вокзале.

"Будут моменты, когда движение будет ограничено, но не прервано. Сначала планируется снести половину насыпи со стороны центра, построить эстакаду и перенести на нее все 15-20 рельсовых путей. Затем будет снесена вторая часть насыпи, построена еще одна эстакада, по которой пойдет линия с европейской шириной рельсов", - рассказал Дриксна.

Как сообщалось, комплексная застройка Рижского центрального вокзала будет проходить по эскизу датских архитекторов (PLH Arkitekter A/S в сотрудничестве с COWI A/S)