Выводы исследования "Разработка государственной стратегии действий с долями капитала Lattelecom и LMT" в четверг представила директор по консалтинговым услугам KPMG Baltics Эвия Миезите.

В исследовании говорится, что Латвия сейчас является единственной страной в Европе, в которой ведущие телекоммуникационные компании не интегрированы друг с другом. Сейчас в Европе происходит интеграция телекоммуникационных компаний, что позволяет предлагать клиентам больше услуг в одном пакете.

Эти тенденции могут серьезно изменить структуру рынка, а также повлиять на рыночную долю Lattelecom и LMT, полагают консультанты. Одновременно под влиянием технологий нового поколения в Латвии в 2010-2015 гг. продолжали снижаться стоимость телекоммуникационного рынка, клиентская база, а также размер средних доходов в расчете на одного клиента. Подобные тенденции наблюдаются и в Европе, где операторы объединяются, чтобы снизить негативные эффекты. Латвия сейчас остается единственной страной в Европе, где ведущие операторы не предлагают как мобильную, так и фиксированную связь, говорится в исследовании.

В исследовании отмечает, что для латвийского телекоммуникационного рынка характерно наличие сильных лидеров в каждом сегменте, а также высокое качество услуг.

По расчетам аналитиков, предприятие на базе объединенных Lattelecom и LMT получит 52% рынка телекоммуникационных услуг, то есть примерно такую же долю, какую сейчас занимают интегрированные операторы в Норвегии и Эстонии.

Авторы исследования проанализировали восемь сценариев действия в контексте трех государственных приоритетов: развитие конкурентоспособности, интересы потребителей и финансовое воздействие на государство. Об этом сообщил председатель правления Агентства приватизации Владимир Логинов.

С учетом лидирующих позиций обеих компаний, консультанты рекомендуют создать интегрированного телекоммуникационного оператора, действующего в масштабах стран Балтии, со сбалансированной структурой акционеров и котировкой акций на бирже.

Это означает, что в исследовании рекомендуется создать интегрированное предприятие, в котором равные доли капитала (30-40%) будут принадлежать компании Telia и Латвийскому государству, тогда как примерно 30% акций будут предложены частным инвесторам и пенсионным фондам на бирже.

"Предложенное решение позволит сохранить существенное влияние государства в компании и обеспечит увеличение вложения государства в результате синергии", - отмечают консультанты.

Если Lattelecom и LMT не объединятся, то существует риск, что другие игроки рынка создадут интегрированного оператора, который сможет отнять долю рынка как у LMT, так и Lattelecom. Для сохранения лидирующих позиций компаниям необходимо расширять спектр предлагаемых услуг, подчеркивают консультанты.

В исследовании констатируется, что в Латвии цена на телекоммуникационные услуги - одна из самых низких в Европе. Впрочем, Эвия Миезите подчеркнула, что в Европе цена на телекоммуникационные услуги сильно коррелирует с экономическим благополучием страны.

Окончательное решение о будущем Lattelecom и LMT будет принимать правительство.