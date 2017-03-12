Закупочные цены на молоко в ближайшие месяцы останутся стабильными, заявил агентству ЛЕТА руководитель крестьянского кооператива Piena ceļš Анрийс Аумалис.

"Год в целом не будет простым, так как неопределенность в отношении закупочных цен сохраняется. Однако динамика цен на молоко не настолько резка, как во втором полугодии прошлого года. Незначительные колебания цен сохранятся, но можно ожидать, что закупочные цены стабилизируются", - сказал Аумалис.

По его прогнозу, цены останутся стабильными по крайней мере до лета. По словам руководителя кооператива, настроение производителей молока в этом году по сравнению с предыдущим годом улучшилось, но хозяйства по-прежнему с осторожностью смотрят в будущее.

"Если закупочные цены на молоко в течение некоторого времени сохранятся на достойном уровне, хозяйства смогут начать что-то делать для развития", - сказал Аумалис.

Кооператив Piena ceļš завершил прошлый год, по предварительным данным, с прибылью в размере 517 тысяч евро, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Оборот кооператива в 2015 году составил 16,908 млн евро, прибыль - 248 830 евро.

Piena ceļš был основан в 2004 году и является крупнейшим молочным кооперативом, в который объединилось 51 крестьянское хозяйство.