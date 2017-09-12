В Латвии примерно 25% малых и средних предприятий имеют большой потенциал задержать платеж или вовсе не оплатить выставленный им счет, сообщает Kredītinformācijas birojs со ссылкой на обработанные компанией данные.

"Проанализировав кредитный рейтинг более 60 000 малых и средних предприятий, информация о которых имеется в системе бюро кредитной информации, видим, что 25% находятся в зоне риска. Это означает, что каждое четвертое малое или среднее предприятие, ведущее хозяйственную деятельность, обладает большим потенциалом не оплатить или задержать оплату по выставленному счету", - утверждает коммерческий директор Kredītinformācijas birojs Интарс Микельсонс.

Во вторник, 12 сентября, в Латвии в рамках Международного дня кредитной информации 20 000 малых и средних предприятий в электронном виде получат отчеты о кредитном рейтинге. Цель инициативы - ознакомить руоководителей фирм с информацией о фирме, которая доступна другим участникам рынка и от которой зависит не только репутация фирмы, но возможности привлечь кредитные средства.

Kredītinformācijas birojs - одно из двух действующих в Латвии лицензированных бюро кредитной информации.