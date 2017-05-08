Нехарактерно низкие для мая температуры на этой неделе могут угрожать проросшим яровым культурам, прогнозируют опрошенные агентством ЛЕТА фермеры.

Руководитель отдела растениеводства Центра консультаций и образования на селе Оскар Балодис рассказал, что до сих пор посевы развивались очень хорошо, особенно в последнюю неделю, когда стало тепло.

"На следующей неделе может начаться цветение озимого рапса. Будем надеяться, холод не будет таким сильным, чтобы замерзли почки. Холод не должен повредить озимым, гороху, фасоли, но яровой ячмень может подмерзнуть", - сказал он.

Ночные заморозки пока не повредили посевам зерновых, потому что они не до конца проросли. Однако в минувшие теплые дни проросли все культуры, и наиболее чувствительные могут замерзнуть. Температура до -2 градусов для растений не опасна, отметил агроном. Посев яровых в Латвии завершился на прошлой неделе.

Член правления "Крестьянского сейма" Арнис Бурмистрис опасается, что заморозки станут стрессом для растений, и урожай будет меньше. Все зависит от температур - один, два градуса мороза для посевов не опасны, но, если температура опустится до -5, -6 градусов, это может повредить ячменю и рапсу.