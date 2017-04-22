Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на овощи улучшит конкурентоспособность латвийских овощеводов, сказал в интервью агентству LETA председатель правления общества "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш.

Есть надежда, что идея о снижении ставки НДС с 21% до 5% на овощи, фрукты и ягоды на этот раз будет воплощена в жизнь, сказал Лаздиньш. "Сейчас к этому готово Министерство финансов. Раньше при обсуждении этой идеи к нашему мнению даже не прислушивались, несмотря на документальные подтверждения и исследование Латвийского сельскохозяйственного университета, которое подтверждало, что эффект на отрасль есть", - говорит руководитель "Крестьянского сейма".

По его словам, ставка НДС на овощи, фрукты и ягоды должна быть снижена до 5%, если ее снизят в меньшем размере, эффекта не будет. "Главный конкурент Латвии – Польша, где на продукты питания в зависимости от их вида две ставки НДС - 5% и 8%", - поясняет Лаздиньш.

Сейчас приоритетом для крестьян является снижение ставки НДС на овощи. Если это снижение пройдет успешно, может последовать и снижение ставки НДС на мясо.

Как сообщалось, Министерство земледелия планирует подать на рассмотрение правительства доклад о снижении ставки НДС до 5% на овощи, фрукты ягоды и призвать правительство внести соответствующие поправки в нормативные акты.