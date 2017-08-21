"Не придется долго считаться с такими высокими ценами", - заявила Дзелзкалея-Бурмистре в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT.

Она добавила, что в течение ближайших месяцев цены на сливочное масло стабилизируются, но, скорее всего, не вернутся на тот низкий уровень, как это было раньше. "Думаю, что это будет какой-то средний путь", - сказала Дзелзкалея-Бурмистре

По ее словам, в последние два года мировые цены на молоко были очень низкими, но сейчас спрос зачастую превышает предложение. "Надо подождать, пока рынок упорядочится и займет допустимую позицию", - отметила она.

Как уже сообщалось, по данным Латвийской ассоциации торговцев, средняя цена масла в Латвии в марте 2016 года составляла 7,9 евро за кг, в марте 2017 года - 8,55 евро за кг, а в августе она достигла 13,1 евро за кг.