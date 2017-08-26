Ущерб, причиненный крестьянам сильными дождями, может исчисляться несколькими миллионами евро, сказал агентству ЛЕТА представитель общества "Крестьянский сейм" Мартиньш Тронс.

Проливные дожди в Латгале привели к серьезному наводнению, затронув несколько тысяч гектаров посевных площадей в целом ряде самоуправлений региона, сказал Тронс.

По его словам, пока вообще нельзя понять, можно ли будет убрать посевы с затопленных полей. "Тут даже не стоит вопрос о качестве урожая", - добавил Тронс.

"Ситуация удручающая. Должна пройти по крайней мере неделя, чтобы вода сошла с полей, и только потом станет ясно, может ли техника выехать на поле и будет ли урожай, который можно убрать", - говорит представитель "Крестьянского сейма".

Тронс считает, что государству нужно взять на себя ответственность, поскольку мелиорационные системы во время ливней не работали должным образом, а значит, они не содержались должным образом.

Эксперт выразил надежду, что края, пострадавшие от наводнения, обратятся с просьбой объявить чрезвычайное положение, чтобы крестьяне могли претендовать на компенсации и избежать санкций.

Как сказал вчера агентству ЛЕТА министр земледелия Янис Дуклавс, затяжные дожди в Латгале разрушительны для крестьян, поэтому в министерстве думают о мерах поддержки.

Дуклавс вчера посетил Балвский, Вилякский, Балтинавский, Ругайский и Kарсавкий края, наиболее сильно пострадавшие от проливных дождей.

По его словам, большие площади находятся под водой. В некоторых местах вода стоит на полметра-метр выше зерновых. "Ясно, что такие зерновые в этом году убрать не удастся. Это огромное несчастье для крестьян", - прокомментировал увиденное министр.

Он также сказал, что в министерстве думают, как поддержать пострадавших от стихии крестьян, но о конкретных мерах поддержки можно будет говорить только после того, как оценят масштаб урона.