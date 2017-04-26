В Риге открыт круизный сезон. Первым в порт в этом году зашел экспедиционный корабль National Geographic Orion, который простоял у причала два дня, сообщили порталу DELFI в пресс-службе Рижского порта.

За круизных сезон, который продлиться в этом году до 10 октября, в Рижской порт планируют зайти 87 пассажирских кораблей. Традиционно самые активные месяцы – июнь, июль и август.

Прогнозируется, что в этом году Ригу посетит свыше 90 тысяч пассажиров круизных судов, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Впервые Ригу посетят три круизных судна – корабль CLIO компании Grand Circle Cruise Line, корабль Thomson Celebration компании Thomson Cruises, а также гигантский плавучий отель Celebrity Silhouette компании Transocean Tours. Последний лайнер – самый большой из тех, что когда-либо заходили в Ригу. Его вместимость – 2 886 пассажиров. В этом году Celebrity Silhouette планирует посетить Ригу пять раз, уточняют в порту.