"Мы заинтересованы в развитии крупных проектов как с местными партнерами, так и с партнерами на уровне Европейского Союза, в том числе, проекта Rail Baltica. Мы уже ведем переговоры с рядом потенциальных партнеров, но мы открыты для контактов со всеми заинтересованными в сотрудничестве, - сказал Чанфэнь в интервью BNS. - С другой стороны, CRCC является крупной корпорацией, производящей оборудование, используемое в транспортном секторе, поэтому мы ищем и клиентов, и партнеров для развития торговых отношений".

Принявший участие в организованной Торгово-промышленной палатой Эстонии встрече эстонских и китайских предпринимателей и промышленников Чанфэнь сказал, что в Эстонии концерн заинтересован в участии в совместных проектах по развитию железных дорог, шоссейного сообщения, морских портов и проектов генерального строительства, в поиске действующих в этих сферах партнеров.

China Railway Construction Corporated (International) Limited является дочерним предприятием концерна CRCC. В свою очередь, CRCC является в КНР государственным предприятием. Дочерняя фирма CRCC (International) Ltd была учреждена в 2007 году, ее акции котируются на биржах Шанхая и Гонконга с 2008 года.

Концерн CRCC неоднократно был избран в числе лучших 500 предприятий изданием Fortune Magazine и в прошлом году он занял 63 место, а в списке Engineering News Record занял первое место в списке из 250 номинированных предприятий.