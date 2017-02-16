Крупнейшая налоговая задолженность - 46,49 млн евро - была по состоянию на 1 февраля у SIA Tendem neman. Служба госдоходов остановила работу предприятия год назад, а также ввела запрет на реорганизацию и изменение состава участников. Единственным владельцем предприятия с 2015 года является гражданин Литвы Николай Синягин. В 2014 году оборот компании составил 38,86 млн евро, прибыль - 222 164 евро.

Второе место занимает SIA M4U (36,11 млн евро). Компания была зарегистрирована в 2011 году как оптовый торговец электронными и телекоммуникационными устройствами. В 2015 году предприятие было исключено из регистра плательщиков НДС, тогда же по решению суда ее деятельность была остановлена.

На третьем месте списка - физическое лицо Евгений Яковлев, который входил в список на протяжении многих лет. Объем его долга по налогам составляет 19,16 млн евро. По данным Lursoft, Яковлев по-прежнему является владельцем SIA Namu pārvalde "Maskavas", а также владеет долями капитала в нескольких других предприятиях.

Четвертое место занимает SIA Elektrolats (13,25 млн евро). Компания была зарегистрирована в 1991 году, последние данные о хозяйственной деятельности предприятия датированы 2014 годом, когда оборот составил 11,53 млн евро, а убытки - 9927 евро. Принадлежит компания гражданину России Дмитрию Осолодкину. В августе 2016 года Служба госдоходов остановила работу предприятия.

На пятом месте - физическое лицо Вадим Митрофанов, который также давно входит в список крупнейших должников СГД. Его обязательства составляют 8,97 млн евро.

В первую десятку входят также SIA Eco Tyre Baltics (8,85 млн евро), SIA Membrant (5,98 млн евро), SIA Future Vision (5,97 млн евро), Юрий Шарупов (4,303 млн евро) и SIA Heiress (3,66 млн евро).