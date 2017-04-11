Пошлина в размере 7% от потребленной в предыдущем календарном месяце электроэнергии будет начисляться за каждый потребленный мегаватт-час (МВт-ч) с применением опубликованной Eurostat средней цены 1 мегаватта электроэнергии в промышленности за предыдущий год.

Плательщиками пошлины будут предприятия-крупные потребители электроэнергии, потребляющий за год более 500 МВт-ч электроэнергии, на которых невозможно провести энергоаудит или внедрить систему энергоуправления для эффективного использования энергоресурсов и реализовать сбережение энергоресурсов.

Порядок извещения о введении сертифицированной системы энергоуправления, дополнении системы управления средой, проведении энергоаудита, планируемых и осуществленных мерах энергоэффективности регламентируется отдельными правилами Кабинета министров.

После получения решения о применении пошлины на энергоэффективность предприниматель должен будет внести плату в установленный срок в указанном размере.

Предприниматель вправе обжаловать решение о применении пошлины на энергоэффективность в установленном законом об административном процессе порядке.

Пошлина на энергоэффективность для крупных предприятий будет применяться с 1 декабря 2017 года, для других крупных потребителей электроэнергии - с 1 апреля 2018 года.

По предварительным подсчетам, общие доходы от пошлины на энергоэффективность в 2017 году составят 553,1 тыс. евро, в 2018 году - 2,52 млн евро, в 2019 году - 1,449 млн евро.