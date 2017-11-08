Более двух третей или 67% крупных компаний в Латвии прогнозируют, что в следующем году их оборот вырастет. К тому же на каждом десятом предприятии считают, что темп роста оборота превысит 10%. Эти прогнозы лишь немного отстают от эстонских: в Эстонии роста ожидает вплоть до 70% крупных компаний. В свою очередь в Литве рост оборота прогнозируют 58% опрошенных финансовых директоров. По сравнению с предыдущим годом во всех трех странах увеличилось число предприятий, прогнозирующих рост оборота.

Член правления банка SEB Инт Крастс: "Три четверти или 75% крупных предприятий Латвии утверждают, что чувствуют себя сильными с финансовой точки зрения. В повседневной работе с крупными предприятиями Латвии мы чувствуем, что в течение последних лет они накопили определенные финансовые средства и это позволяет им чувствовать себя стабильно и уверенно. Основания для оптимизма дает также темп роста ВВП — он сейчас самый высокий за последние шесть лет".

Самый серьезный вызов — вопросы, связанные с рабочей силой

По сравнению с предыдущим годом, в Латвии удвоилось число предприятий, которые называют расходы на рабочую силу одним из главных вызовов. В этом году 50% опрошенных финансовых директоров в Латвии признали поводом для беспокойства рост расходов на рабочую силу. В Литве и Эстонии это тоже вызов номер один: беспокойство по этому поводу высказали 56% крупных предприятий в Литве и 51% — в Эстонии.

45% финансовых директоров крупных компаний в Латвии, 41% их коллег в Литве и 38% в Эстонии волнует доступность квалифицированных работников. Еще один вызов, которые назвали крупные предприятия Балтии — это уровень спроса и цены на сырье. В свою очередь такие факторы как доступность финансирования, процентные ставки и колебания валютного курса крупные компании сейчас фактически не беспокоят.

"К стремительному развитию экономики прилагается рост расходов на рабочую силу. Интересно, что с ростом экономики не выросли амбиции компаний по наращиванию числа сотрудников. Вместо этого крупные предприятия ищут возможности повысить продуктивность — как улучшить эффективность нынешних работников, так и автоматизировать производственные процессы. Это правильное направление, поскольку в плане продуктивности предприятия Балтии по-прежнему существенно отстают от конкурентов в Западной Европе", — указывает И. Крастс.