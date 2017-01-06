Он не пожелал дать точные прогнозы на 2017 год, однако отметил, что вряд ли этот год будет хуже предыдущего, поэтому предполагаемый рост оборота предприятий розничной торговли продовольствием, как и в 2016 году, составит несколько процентов.
По мнению Крузитиса, конкуренция в сфере розничной торговли продовольствием в этом году усилится, что является хорошей новостью для потребителей, поскольку приведет к улучшению качества услуг, расширению ассортимента товаров, а также затормозит рост цен.
В то же время розничные торговцы в этом году, как и в предыдущие годы, будут страдать от последствий "некачественных законодательных актов", например, реформы кассовых аппаратов и кассовых систем, которая вступила в силу 1 января этого года.
Вместе с тем он добавил, что сфера розничной торговли продовольствием напрямую зависит от настроения и доходов потребителей. И хотя общее настроение в обществе является осторожным, оно все же стабильно и позволяет давать положительные прогнозы на 2017 год.
Как ранее сообщил Крузитис, общий оборот отрасли розничной торговли продовольствием в Латвии в прошлом году вырос на несколько процентов, однако годовые результаты отдельных предприятий могут отличаться, и прирост их оборота в 2016 году достигают 5%.
ЛАТП объединяет предприятия розничной торговли Maxima Latvija, Rimi Latvia и Narvesen Baltija.