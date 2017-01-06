Темпы роста отрасли розничной торговли продовольствием в Латвии в этом году могут быть такими же, как и в прошлом, когда оборот предприятий вырос на несколько процентов, рассказал агентству LETA исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием (ЛАТП) Норис Крузитис.

Он не пожелал дать точные прогнозы на 2017 год, однако отметил, что вряд ли этот год будет хуже предыдущего, поэтому предполагаемый рост оборота предприятий розничной торговли продовольствием, как и в 2016 году, составит несколько процентов.

По мнению Крузитиса, конкуренция в сфере розничной торговли продовольствием в этом году усилится, что является хорошей новостью для потребителей, поскольку приведет к улучшению качества услуг, расширению ассортимента товаров, а также затормозит рост цен.

В то же время розничные торговцы в этом году, как и в предыдущие годы, будут страдать от последствий "некачественных законодательных актов", например, реформы кассовых аппаратов и кассовых систем, которая вступила в силу 1 января этого года.

Вместе с тем он добавил, что сфера розничной торговли продовольствием напрямую зависит от настроения и доходов потребителей. И хотя общее настроение в обществе является осторожным, оно все же стабильно и позволяет давать положительные прогнозы на 2017 год.

Как ранее сообщил Крузитис, общий оборот отрасли розничной торговли продовольствием в Латвии в прошлом году вырос на несколько процентов, однако годовые результаты отдельных предприятий могут отличаться, и прирост их оборота в 2016 году достигают 5%.

ЛАТП объединяет предприятия розничной торговли Maxima Latvija, Rimi Latvia и Narvesen Baltija.