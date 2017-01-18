Строительная отрасль выдвинула альтернативный предложениям Минфина и более простой для предпринимателей вариант введения в отрасли принципа солидарной ответственности за уплату налогов. Об этом пишет Dienas Bizness.

Как сообщила руководитель Латвийского партнерства строительных подрядчиков Байба Фромане, предложения, по сути, достигают поставленных Минфином целей - способствовать уплате налогов, но намного более просто и для предпринимателей, и для Службы государственных доходов.

Предложения самих строителей будут способствовать не только тому, что задолженности по налогам не будут накапливаться, но и уплате уже накопленных долгов, таким образом, уплата налогов станет постоянной нормой, а не фрагментарным явлением.

"Это будет способствовать и честной конкуренции. Генеральные подрядчики готовы взять на себя эту функцию и ответственность - если уплата субподрядчиком налогов не контролируется, то ответственность берет на себя генеральный подрядчик", - сказал Фромане.

Вопрос об ответственности генерального подрядчика за уплату налогов за всех занятых на строительном объекте работников субподрядчиков обсуждается уже в течение длительного времени. С учетом того, что предложен очень сложный механизм налогообложения и администрирования, причем предусматривающий две различные модели - одну для публичных закупок, вторую - для частных, в последние месяцы прошли широкие дискуссии с представителями строительной отрасли.