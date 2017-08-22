В случае, если правительство одобрит предложение Министерства земледелия о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания и отдельные группы продуктов, стоимость товаров снизится и в магазинах, сказал агентству ЛЕТА исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания (ЛАТПП) Норис Крузитис.

ЛАТПП представляет интересы торговый сетей Maxima, Rimi и "Narvesen". По словам Крузитиса, представители этих торговых сетей поддерживают снижение ставки НДС на свежие фрукты и овощи.

Также он предполагает, что снижение ставки НДС на эти товары приведет к сокращению объема нелегально ввозимых в Латвию продуктов.

Крузитис заверил, что снижение ставки НДС на свежие овощи и фрукты отразится и на стоимости товаров на полках магазинов.

"Rimi, Maxima, Narvesen, а также ряд других торговцев, как и в 2012 году, готовы подписать правительственный меморандум о снижении цен", - подчеркнул Крузитис.

Как сообщалось, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола может поддержать предложение Министерства земледелия снизить ставку НДС на характерные для Латвии овощи, фрукты и ягоды с 21% до 5%, если будет соблюден ряд условий. Об этом она заявила на Латвийском радио.

Минфин в этом вопросе осторожен, но предложение не отклоняет и может его одобрить, если будет поддержка местных производителей, снижение цен и если это будет соответствовать приоритетам бюджета.

По мнению Рейзниеце-Озолы, акцент нужно ставить на производственные налоги, чтобы в выигрыше были производители, а не торговцы и импортеры.

Министр считает, что сниженный НДС на отдельные группы продуктов питания можно ввести на время, а затем проанализировать эффект. Срок может составить три года.