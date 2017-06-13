Сегодня на латвийском рынке найма жилья ежегодно появляется только по одной новой квартире на каждые 875 жителей. Это ничтожно мало по сравнению с развитыми экономиками. Даже в соседней Эстонии дела обстоят гораздо лучше - одна квартира на каждые 200 человек. В Литве этот показатель составляет 300 жителей.

Иными словами, в Латвии по-прежнему буксует рынок доходных домов, которые возводятся не для продажи квартир, а для сдачи их в наём. А это отдельный и привлекательный с финансовой точки зрения сегмент рынка.

Как отметил заместитель госсекретаря Минэкономики Эдмунд Валантис, новое регулирование найма квартир задумано для привлечения инвестиций, чтобы частные предприниматели смелее инвестировали в строительство жилья. Но это регулирование вкупе с желанием искоренить неуплату налогов на рынке аренды резко изменит юридические отношения арендатора и арендодателя - заключенный ими договор об аренде надо будет регистрировать в земельной книге. За невыполнение этого требования будет грозить административный штраф, пишет Latvijas avīze.

Упорядочивание рынка найма жилья может привлечь на рынок около 100 млн евро только за счёт средств пенсионных фондов, так как инвесторы будут смотреть на Латвию "другими глазами", отметил в интервью rus.db.lv глава строительной компании YIT Celtnieciba Ltd. Андрис Боже.

По его словам, сейчас вкладывать в строительство новых квартир для аренды им просто невыгодно - закон таков, что не позволяет быстро выселить неплатежеспособных жильцов. Когда эта сфера будет упорядочена, Латвия получит от 50 до 100 млн евро инвестиций в год.

"Им (ред.: - инвесторам) станет интересен этот сегмент рынка недвижимости, потому что все будет четко и понятно. Суть же любого пенсионного фонда в том, чтобы вложить деньги вкладчиков в понятный и доходный инструмент. Сейчас рынок арендных квартир совершенно непонятен и непрогнозируем для инвесторов.

Мы же видим, как это происходит сейчас. Живет человек в квартире 3-4-5 лет, ни за что не платит, и ничего не происходит. Или наоборот, есть собственники квартир, которые действуют мафиозными методами: приходят с какими-то друзьями "полицейскими" к жильцу, собирают его вещи, выкидывают их на улицу, а у жильца нет никакой возможности защитить свои права", - поясняет эксперт.