Обвиненные в нарушениях правил конкуренции компании обычно оспаривают решение СК в суде, однако в крупнейших делах судебная практика пока чаще признает обоснованными решения СК.

Сумма крупнейшего штрафа от СК составила 9,4 млн евро. В 2009 году именно на такую общую сумму были оштрафованы распространители техники Samsung. Из этой суммы 5,8 млн евро был обязан заплатить официальный представитель - компания Samsung Electronics Baltics. Компании разделили рынок, что позволило держать цены на электротовары на определенном уровне. Обвиненные компании пытались оспорить штраф, но суд признал требования СК обоснованными. Средства от уплаты штрафа поступили в госбюджет.

Второй по величине штраф, размер которого составил 7,8 млн евро, был назначен в 2011 году. СК оштрафовал 22 действовавших в Латвии коммерческих банка за сговор о размере комиссионных платежей, которые применялись за платежи с помощью банковских карт. Банки обжаловали решение, однако суд не уменьшил размеры штрафов. Все 22 банка оплатили наложенные на них штрафы.

В 2015 году на 7,6 млн евро были оштрафованы шесть официальных дилеров Volkswagen. В СК констатировали, что компании договорились не конкурировать в закупочных конкурсах и позволили победить заранее им же назначенному претенденту. Этот штраф еще не оплачен, потому что компании его обжаловали, и судебный процесс пока не завершился.

Пятый по величине штраф, сумма которого составила 2,2 млн евро, был в конце 2013 года применен к компании Latvijas gāze. Предприятие пользовалось своим доминирующим положением на рынке и отказывалась подключать газ новым клиентам, если они не покроют долг предыдущего клиента. Latvijas gāze обжаловала это решение, но в 2016 году Верховный суд подтвердил его обоснованность. В результате Latvijas gāze оплатила наложенный на нее штраф.