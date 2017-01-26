Кучинскис также отметил, что в изданном недавно репрезентативном рейтинге Doing Business Латвия поднялась на 14-е место, сообщает LETA. Премьер упомянул и вступивший в силу Закон о поддержке деятельности стартапов, а также тот факт, что нынешняя экономика страны во многом специализируется на информационных технологиях. Помиимо этого, Кучинскис обратил внимание польской стороны на то, что правительство намерено создать "эффективную экосистему и механизм коммерциализации".

Еще одним большим вкладом в деловое сотрудничество Латвии и Польши станет проект Rail Baltica, который объединит страны Балтии с общей железнодорожной инфраструктурой Европы. "Очень надеюсь, что Польша примет активное участие в реализации этого проекта, чтобы получить предлагаемые им преимущества", - пояснил Кучинскис.