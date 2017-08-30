Кучинскис отметил, что Lidl повлияет на конкуренцию, поэтому потребители окажутся в выигрыше, так как цены на отдельные продукты снизятся.

При этом премьер-министр опасается по поводу возможностей латвийских продуктов оказаться на прилавках Lidl. "Самые большие беспокойства вызывает то, как наша продукция будет котироваться в этих магазинах", - отметил он.

Он добавил, что дешевые продукты не всегда самые лучшие, поэтому остается надеяться, что в Латвии продолжат работать магазины, для которых качество продукции имеет большое значение.

Как уже сообщалось, на отведенном под строительство магазина участке в Пурвциемсе, на улице Дзелзавас 75B, по неофициальной информации, будет размещен магазин Lidl.