В интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT он отметил, что процесс переговоров успешно завершился и достигнута договоренность о получении налоговиками необходимой информации от ss.lv, поэтому не ожидается "бегства" этого бизнеса из Латвии.

Премьер призвал к взаимопониманию и дальнейшей работе по "очищению Латвии": "только вместе можем изменить систему, в которой не платить налоги считается хорошо".

Ведущий партнер PricewaterhouseCoopers Legal Янис Лагздиньш объяснил, что процесс медиации между СГД и ss.lv продолжается. "Прошли конструктивные переговоры, которые ведут к сближению. Мы воздерживаемся от комментариев о процессе, пока он полностью не завершен", - сказал он.

Как сообщалось, в начале августа портал ss.lv по запросу СГД был отключен, так как отказался предоставить информацию о незарегистрированных автоторговцах. СГД приостановила также хозяйственную деятельность фирмы Internet, связанной с владельцами портала.

После этого портал объявлений ss.lv сменил название на ss.com и продолжает предоставление услуг.

Фирма Internet для решения спора с СГД привлекла партнера по медиации, которым стала аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.