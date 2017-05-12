Согласно данным торгов, максимальная стоимость биткоина сегодня составила $1839,23 (рост на 7,7%), достигнув нового исторического максимума, при открытии торгов с курсом в 1756,8 за биткоин. На 02:40 по латвийскому времени стоимость биткоина составляла $1808,95.

Как отмечает CNBC, рыночная капитализация биткоина с начала недели выросла приблизительно на 3 млрд — до 29,53 млрд — с 26,65 млрд по итогам торгов 8 мая.

В апреле биткоин был легализован в Японии. Также криптовалюта может быть легализована в России. 11 апреля заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью Bloomberg заявил, что Минфин ожидает легализации операций с криптовалютами в 2018 году.

Глава хедж-фонда Global Investment Fund Advisors Bitcoin Дениэл Мастерс в интервью CNBC рассказывал, что в течение 8–14 месяцев биткоин может достичь курса в $4000.

"На период от восьми до 14 месяцев мой прогноз будет около $4000", — сказал он.